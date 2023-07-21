Мобилизация в Украине продолжается и некоторые представители военкоматов решили неплохо подзаработать во время полномасштабной войны.

Мобилизация в Украине дошла в до той стадии, что о масштабах злоупотребления в военкоматах уже сообщают в Государственном бюро расследований, пишет Politeka.net.

Так, после 24 февраля 2022 года ДБР расследует более 100 уголовных производств по злоупотреблениям в военкоматах.

Расследователи констатируют, что мобилизация в Украине идет, а некоторые чиновники территориальных центров комплектования и социальной поддержки стали использовать военное положение для собственной наживы. Чиновники используют свои полномочия для взяточничества или организации коррупционных схем.

«Особенно резонансны для общества нарушения законов и преступления со стороны чиновников военкоматов, которые должны непосредственно обеспечивать обороноспособность страны», - отмечают в ДБР, добавляя, что Бюро усилило противодействие преступлениям в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Мобилизация в Украине продолжается и согласно данным, с начала полномасштабной войны ДБР расследует 106 уголовных производств по нарушениям во время работы территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий.

«По результатам этой работы 21 человеку сообщено о подозрении, в суд направлено 8 обвинительных актов в отношении 16 человек», - подчеркнули в ДБР.

Действия фигурантов нанесли государству ущерб на 769 тыс. гривен. Сами же «герои» расследований получили неправомерную выгоду на сумму 1,2 млн гривен.

Среди преступлений в военкоматах – злоупотребление начальником Одесского военкомата во время призыва, действия преступной группы, которая помогала уклонистам в Винницком центре комплектования, содействие нелегальному пересечению границы, в которой разоблачили должностное лицо территориального центра комплектования на соцподдержки на Киевщине, взяточничество.

«Грустно от того, что происходит. И радостно одновременно: разоблачено преступление. Жаль, что силы тратятся на таких людей»,

"Одни гибнут в окопах, а другие наживаются и сидят по ресторанам",

"Вот такая мобилизация в Украине. Одних под Бахмут умирать отправляют, другие в это время жируют" , - комментируют пользователи соцсетей.

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