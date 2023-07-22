Мобилизация в Украине продлена до 18 августа, однако некоторые мужчины разными способами пытаются ее избежать.

Как сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница в Фейсбуке, во время мобилизации в Украине мужчина хотел пересечь украинско-польскую границу без прохождения контроля.

Уклониста обнаружили в грузовике.

Пограничники во время осмотра ехавшего в Польшу грузовика «ДАФ» через пункт пропуска «Ягодин» увидели нелегального пассажира.

В кабине пограничник наткнулся на мужчину, который тихонько сидел под одеялом на спальном месте.

35-летний киевлянин, в разгар мобилизации в Украине, решил уехать заграницу незаконным способом.

Водитель-дальнобойщик согласился ему помочь за 5 тысяч долларов США.

За «игру в прятки» на пограничном пункте в отношении мужчины составили админпротокол, водителю за незаконную переправку лица через границу грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 332 УК Украины.

"Ну да как мажоры едут так им можно. Их никто не задерживает. Справедливости нет",

"Почему-то ни одного уклоняющегося из должностных лиц и их детей не показали пограничники, а все простых людей рекламируют",

"А солдата каждого обеспечивает государство всем необходимым или по добрым людям вынуждены просить?",

"Каждый день новая история", – пишут украинцы в комментариях.

Последние новости Украины:

Напомним, мобилизация в Украине продолжается, поэтому важно знать, имеют ли право работники ТЦК проверять у Вас документы.

Как писала Politeka, идет мобилизация в Украине, украинцам рассказали, что делать, если ТЦК отказал в отсрочке военнообязанному.

Также Politeka сообщала, что уклоняющиеся от мобилизации придумали новый метод побега за границу.