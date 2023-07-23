Мобилизация в Украине будет продолжаться до 18 августа, и, скорее всего, будет продолжаться и дальше.

Адвокат Кристина Очкур рассказала, в каком случае мужчин с тремя детьми во время мобилизации в Украине могут призвать к военной службе.

"Могут мобилизовать всех с основаниями для освобождения от мобилизации, если человек об этом не заявит. Если мужчина не подаст заявление, доказательства, что у него есть трое детей, в военкомат - его могут мобилизовать, если он вовремя не сообщит о том, что у него есть основания об отсрочке.

Поймите, пожалуйста, никто не считает ваших детей. Не важно, от одной ли женщины эти три ребенка, или от разных. Наличие троих детей уже дает основание для отсрочки. Напишут заявление и дайте свидетельства о рождении детей, заверенных, чтобы спокойно жить", - сообщила о гарантии для мужчин с тремя детьми во время мобилизации в Украине.

Мобилизация в Украине продолжается, а значит, следует учитывать все нюансы. Адвокат также рассказала о ситуации, которая может возникнуть у военнообязанного мужчины.

"Есть такие случаи, когда они смотрели, что старшему ребенку, например через месяц 18 лет, и они дают отсрочку, и на следующий день после дня рождения 18-летнего ребенка уже дают повестку", - рассказала адвокат Кристина Очкур.

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Напомним, мобилизация в Украине продолжается, поэтому важно знать, имеют ли право работники ТЦК проверять у Вас документы.

Как писала Politeka, идет мобилизация в Украине, украинцам рассказали, что делать, если ТЦК отказал в отсрочке военнообязанному.

Также Politeka сообщала, что уклоняющиеся от мобилизации придумали новый метод побега за границу.