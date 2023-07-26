Мобилизация в Украине продолжается и с 1 августа будут действовать новые правила, которые будут касаться в первую очередь срочников.

Мобилизация в Украине идет полным ходом, призыву подлежат все военнообязанные, независимо от наличия или отсутствия боевого опыта. Однако будут действовать новые правила мобилизации, однако многие украинцы не понимают, что они касаются в первую очередь срочников.

Адвокат Мария Левченко рассказала подробно о важных изменениях, ожидающих срочников с 1 августа.

Эксперт рассказала, что законопроект №9342 вступил в силу 30 июня 2023 года. В него были внесены изменения к статье №18 "Закон Украины о военной службе и военном долге".

Так, во время мобилизации, начиная с 1 августа срочники по желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных.

Адвокат добавила, что также в рамках мобилизации, военнослужащие срочной службы, срок военной службы которых истек во время действия военного положения, и военная служба которых продлены сверх установленных сроков, и которые во время действия военного положения прослужили не менее шести месяцев, по собственному желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных.

"После этого строковики могут быть уволены из службы по правам мобилизированных. То есть заработает возможность увольняться при смене статуса строковика на мобилизированного. Можна будет уволиться при наявности родителей или жены первой или второй группы инвалидности", - дополнила адвокат Мария Левченко.

Эта новая инициатива в рамках мобилизации также предусматривает, что, начиная с того же дня 1 августа, военнослужащие-срочники получат ежемесячное дополнительное денежное вознаграждение.

Это еще одна мера, направленная на поддержку и стимулирование военнослужащих в тяжелый период действия военного положения и мобилизации. Введение возможности перевода в категорию мобилизованных добровольно позволит военнослужащим продолжать свою службу, если они проявят желание и готовность служить в действующих военных подразделениях.

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