Мобилизация в Украине: продолжают фиксироваться случаи, когда люди в военной форме вместе с полицией задерживают мужчин и отвозят их прямиком в ТЦК.

Продолжается всеобщая мобилизация в Украине. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы. Повестки выдаються везде – как в публичных местах, так и адресно по месту жительства. К сожалению, в рамках мобилизации продолжают фиксироваться случаи, когда люди в военной форме вместе с полицией задерживают мужчин и отвозят их прямиком в ТЦК.

Адвокат Виталий Стамбула объяснил, что делать, если вас незаконно задержали и отвезли в ТЦК в рамках мобилизации.

Эксперт рассказал, что в рамках мобилизации работники ТЦК иногда переходят рамки дозволенного и действуют незаконно. Например, задерживают человека и силой отвозят его прямиком в ТЦК. Если вас привезли в ТЦК, то в первую очередь адвокат советует - ничего не подписывать и не брать никаких документов-бланков.

При этом даже во время мобилизации не стоит забывать о своих правах. Вы можете связаться с адвокатом, ждать его приезда и только вместе с ним изучать документы, которые вам пытаются подсунуть в ТЦК.

Если адвоката к вам не пускают, ждите три часа с момента задержания, а после уходите из ТЦК. Дело в том, что даже несмотря на мобилизацию вас не могут держать больше трех часов. Если же вас не выпускают после прошедшего времени, то остается только звонить в полицию.

К тому же пока идет мобилизация, работники ТЦК иногда совершают действия с противоправным характером и наносят мужчине телесные повреждения. В этом случае необходимо обратиться в органы Национальной полиции, которые откроют уголовное производство и определят квалификацию этих событий.

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