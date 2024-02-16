Дональд Трамп заявил своим сторонникам, что он примет более жесткие меры для защиты Украины по сравнению с нынешним лидером США Джо Байденом.

Заявление было сделано во время предвыборного мероприятия в Северном Чарльстоне, как сообщает «The New York Times».

Трамп, обращаясь к собравшимся, выразил уверенность, что под президентством Байдена Владимир Путин " "получит все, что захочет, включая Украину".

Трамп заметил: «Это подарок. У него есть дар», намекнув, что Байден уступит Украину Путину.

Да, по словам Трампа, Байден "собирается отдать" Украину Путину.

Вопреки этому утверждению, Байден активно выступал за увеличение военной помощи Украине, добиваясь поддержки мировых лидеров и Конгресса США. Однако Трамп, пытаясь опровергнуть предыдущие версии, заявил 14 февраля, что он сделает больше для защиты Украины, чем Байден.

Стоит отметить, что Трамп ранее положительно отзывался о Путине, подчеркивая их якобы хорошие отношения и предполагая, что он может остановить конфликт между Россией и Украиной в течение дня.

В ответ на заявление Путина о том, что победа Байдена на выборах в США потенциально лучше для России из-за предсказуемости, Трамп счел это «комплиментом».

В то время как Байден последовательно заявлял о поддержке, чтобы помочь Украине защищаться столько, сколько необходимо, Трамп намекнул на возможность позволить России аннексировать части Украины в рамках переговоров, чтобы положить конец продолжающейся войне.

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