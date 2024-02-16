Сообщается, что Кремль готовит почву для потенциальной гибридной операции в Молдове, согласно новому отчету Института изучения войны (ISW).

Хотя точные сроки такой операции еще не определены, страна-агрессор активно работает над созданием информационных условий, способствующих такому шагу в ближайшем будущем.

Аналитики ISW отмечают, что кремлевские чиновники и пропагандисты участвуют в усилиях по формированию нарратива, оправдывая возможные действия, направленные на дестабилизацию Молдовы и препятствование ее интеграции в западную сферу.

Продолжение этих повествований министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сопровождаемое дополнительными обвинениями, предполагает организованную и масштабную кампанию в информационном пространстве.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что молдавские власти экономически "душат" Приднестровье, препятствуют дипломатическому решению приднестровского конфликта и сталкиваются с массовым внутренним недовольством политикой правительства Молдовы.

Российский военный блоггер, связанный с Кремлем, последовательно продвигает нарратив вокруг Приднестровья, утверждая, что Молдова подвергается милитаризации с целью насильственной реинтеграции Приднестровья. Блогер утверждает, что России необходимо подготовиться к такому сценарию.

Недавние обвинения молдавских властей в адрес российских миротворцев в Приднестровье, в которых упоминаются учения и использование оружия в молдавской зоне безопасности в нарушение протоколов ОБСЕ, еще больше усиливают напряженность в регионе.

Влад Георгизе, глава румынского генерального штаба, выразил обеспокоенность, предположив, что, если Украина проиграет войну, Молдавия может стать следующей целью российской агрессии. Он подчеркивает важность принятия своевременных мер и не игнорирования напряженности на Западных Балканах.

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