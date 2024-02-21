Европейские чиновники внимательно следят за продолжающейся президентской гонкой в США, обдумывая запасные планы на случай, если Трамп воздержится от помощи Украине.

Эта обеспокоенность возникает из заявлений бывшего президента, предполагающих пассивную позицию перед лицом потенциальных атак России на союзников по НАТО. Об этом сообщает «washingtonpost».

Европейские чиновники активно изучают возможность создания общеконтинентальной альтернативы НАТО, которая будет действовать в сочетании с гарантиями безопасности США и служить жизнеспособным вариантом, если американская поддержка европейской безопасности будет прекращена.

Однако дискуссии об этой альтернативной системе безопасности наталкиваются на серьезные проблемы и разногласия среди союзников. Одним из основных спорных моментов является финансирование, поскольку Франция и Германия не смогли прийти к соглашению о финансовой ответственности. Более того, страны Восточной Европы выражают скептицизм по поводу готовности западноевропейских стран противостоять потенциальным российским угрозам.

Продолжающиеся обсуждения подчеркивают более широкую неопределенность в отношении обязательств США по обеспечению европейской безопасности, независимо от результатов президентских выборов в США. Некоторые европейские чиновники рассматривают наихудшие сценарии, которые предполагают прекращение поддержки Украины со стороны США, что позволит России дестабилизировать европейский регион. Чтобы решить эти проблемы, чиновники ЕС изучают способы укрепления обязательств США в преддверии ноябрьских выборов.

Высокопоставленные политики США признают, что у них ограничены возможности влиять на внешнеполитические решения будущих администраций. Также преобладает мнение, что даже если президент Джо Байден будет переизбран, динамика американо-европейских отношений может претерпеть значительные изменения.

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