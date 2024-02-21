Лидер республиканцев в настоящее время сталкивается с серьезными проблемами, связанными с многомиллионными штрафами.

По мнению бывшего советника Трампа, иностранные государства могут использовать эту ситуацию в своих стратегических целях.

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон выразил обеспокоенность тем, что зарубежные страны могут использовать финансовые трудности Дональда Трампа для достижения своих внешнеполитических целей. Этими мыслями Болтон поделился в интервью MSNBC, как сообщает The Hill.

На прошлой неделе Трампу грозил крупный штраф в размере 355 миллионов долларов по делу о мошенничестве, а буквально в прошлом месяце ему было приказано выплатить 83 миллиона долларов по делу о клевете.

Болтон подчеркнул, что озабоченность Трампа этими юридическими и финансовыми вопросами может быть ключевой причиной его нежелания вернуться в центр внимания президента. Он предположил, что иностранные компании могут попытаться воспользоваться этой уязвимостью, предположив, что они, возможно, уже это делают.

Более того, Болтон заявил, что потенциальная победа Трампа на будущих президентских выборах будет воспринята российским лидером Владимиром Путиным как благоприятная.

По мнению Болтона, такой исход, скорее всего, приведет к празднованию в Кремле, поскольку Путин может рассматривать Трампа как фигуру, на которую легко повлиять.

"Если Трампа выберут, в Кремле будут празднования. В этом нет никаких сомнений, потому что Путин думает, что он – легкая мишень", – сказал Болтон.

Болтон раскритиковал Трампа за его позицию по российским вопросам, в частности сославшись на неспособность бывшего президента привлечь Путина к ответственности за смерть российского оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, Трамп воздержался от осуждения Путина за попытку убийства Навального посредством отравления в 2020 году. Этот шаг вызвал критику со стороны многих иностранных лидеров, но не остановил Путина.

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