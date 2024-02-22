Эта информация, которую Financial Times, предполагает вызовы машине Трампа по сбору средств, поскольку юридические счета съедают его военный сундук.
Анализ последних данных Financial Times показывает, что предвыборный штаб Трампа и связанные с ним комитеты политических действий привлекли примерно 516 000 доноров во второй половине предыдущего года по сравнению с 740 000 на тот же момент в его последней гонке за Белый дом.
Напротив, у президента США Джо Байдена во второй половине 2023 года было 473 000 доноров, что меньше, чем у его вероятного соперника на предстоящих выборах, но почти вдвое больше, чем во второй половине 2019 года, когда он боролся за выдвижение от Демократической партии.
В 2023 году Трамп и связанные с ним группы привлекли 189 миллионов долларов от доноров, а Байден собрал 202 миллиона долларов от меньшей донорской базы.
Сокращение числа доноров вызывает обеспокоенность, и существует признание того, что Трампу необходимо срочно восполнить эти потери, чтобы усилить свою кампанию.
Финансирование выборов в США включает частные пожертвования частных лиц, пожертвования комитетов политических действий (PAC), включая Super PAC, государственное финансирование кандидатов, имеющих право на участие, а также кандидатов, использующих собственные средства.
Закон о избирательной кампании 1971 года и другие законы регулируют финансирование выборов, а контроль за соблюдением закона осуществляет Федеральная избирательная комиссия (FEC).
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