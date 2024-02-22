Бывший президент США Дональд Трамп вступил в 2024 год выборов с числом доноров на 200 000 меньше

Эта информация, которую Financial Times, предполагает вызовы машине Трампа по сбору средств, поскольку юридические счета съедают его военный сундук.

Анализ последних данных Financial Times показывает, что предвыборный штаб Трампа и связанные с ним комитеты политических действий привлекли примерно 516 000 доноров во второй половине предыдущего года по сравнению с 740 000 на тот же момент в его последней гонке за Белый дом.

Напротив, у президента США Джо Байдена во второй половине 2023 года было 473 000 доноров, что меньше, чем у его вероятного соперника на предстоящих выборах, но почти вдвое больше, чем во второй половине 2019 года, когда он боролся за выдвижение от Демократической партии.

В 2023 году Трамп и связанные с ним группы привлекли 189 миллионов долларов от доноров, а Байден собрал 202 миллиона долларов от меньшей донорской базы.

Сокращение числа доноров вызывает обеспокоенность, и существует признание того, что Трампу необходимо срочно восполнить эти потери, чтобы усилить свою кампанию.

Финансирование выборов в США включает частные пожертвования частных лиц, пожертвования комитетов политических действий (PAC), включая Super PAC, государственное финансирование кандидатов, имеющих право на участие, а также кандидатов, использующих собственные средства.

Закон о избирательной кампании 1971 года и другие законы регулируют финансирование выборов, а контроль за соблюдением закона осуществляет Федеральная избирательная комиссия (FEC).

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