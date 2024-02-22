В одной из молитв подчеркивается просьба о постоянной поддержке в преодолении жизненных трудностей.

Украинцам было предоставлено руководство по использованию силы молитв для защиты своих семей от врагов и проблем. Среди этих молитв следует выделить следующие:

Самая сильная молитва от злых людей.

Ища прибежища, личности обращаются к Владычице Небесной, выражая доверие и моля об избавлении от внезапной клеветы и недоброжелательства со стороны завистливых сущностей. Молитва просит о мире, спокойствии и освящении жизни светом благодати Божией.

«О, Владычица Небес, Тебя молю, на Тебя уповаю! Сжалься над рабом Божиим (ваше имя) и избавь меня от клеветы внезапных и от всякого зла со стороны завистников. Подари, Святейшая, мир и покой и освяти жизнь мою светом Божиим. Не откажи в милости своей и в спасении. Аминь».

Утренняя молитва от врагов.

Утреннее обращение к Господу Иисусу с просьбой о сохранении чистой души и добродетельных помыслов. Верующие ищут помощи в защите себя от негатива, исходящего из злых источников, принимая веру в божественную помощь и благословение.

«Господи Иисусе! Услышь молитвы мои искренние, сохрани душу мою чистой, а мысли добрыми. Помоги защититься от скверны, злыми людьми насланной. Истинно верую в помощь Твою и в благословение Твое. Аминь».

Молитва от зла, зависти и ненависти.

Поклонники взывают к святому святителю Киприану, признавая его отзывчивость во времена отчаяния. Молитва ищет вмешательства святого, прося об укреплении веры и утешении в скорбные минуты.

Прося защиты от нападений злых сил, святой Киприан рассматривается как верный союзник в борьбе с врагами.

«О, святой угодник Божий, мученик Киприан. Известно мне, что к Тебе взывают в минуты унылые и помощь тут же от Тебя получают. Прими и от меня, недостойного раба Божия (ваше имя), просьбу простую. Молись к Господу, попросив для меня укрепление веры и в печали утешение. Так да защитит Он меня от нападения людей злых и всяких действий. Будь, святой Киприан, мне верным помощником в борьбе с врагами. Яви мне покровительство свое. С поддержкой. Твой путь земной пройду и окажусь в Царстве Небесном у всех святых. Аминь».

Молитва от человеческой зла.

Верующие обращаются к покровителю Богу, прося об исполнении божественной воли и спасении от таких испытаний, как невзгоды, ругательные слова, оскорбления, зависть, лесть, злоба и недоброжелательство.

«О, покровитель Божий, исполни волю Господа и спаси грешного раба (ваше имя). Помоги преодолеть все испытания от невзгод, бранных слов, обид, зависти, лести, злобы и от лукавого. Не оставляй меня без поддержки своей. Аминь».

Читайте также:

Молитва о привлечении удачи и везения: что нужно читать, чтобы небеса вас услышали

В Украине жгли свечу и молились за московскую царицу: всплыли скандальные подробности

Сильная молитва родителей за детей-воинов: в ПЦУ обнародовали текст