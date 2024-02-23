Бывший президент Дональд Трамп обнародовал список потенциальных кандидатов в вице-президенты для своего возможного возвращения в Белый дом.

Бывший президент Дональд Трамп, в настоящее время претендующий на следующий срок в Белом доме, официально раскрыл имена лиц из своего сокращенного списка потенциальных кандидатов в вице-президенты. Трамп раскрыл эту информацию во время выступления в Гринвилле, как пишет «foxnews».

В список вошли трое бывших конкурентов республиканских праймериз: губернатор Флориды Рон ДеСантис, сенатор Тим Скотт и предприниматель Вивек Рамасвами. Кроме того, в число потенциальных претендентов входят губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, член Палаты представителей Байрон Дональдс и бывший член Палаты представителей Тулси Габбард, которая отказалась от Демократической партии в 2022 году.

Подчеркнув качества кандидатов, Трамп заявил, что «все эти люди хорошие, они все солидные». Однако он воздержался от определения среди них фаворита.

Трамп подчеркнул свое желание иметь кандидата на пост вице-президента, который мог бы внести свой вклад с «точки зрения избирателя». Кроме того, он подчеркнул важность выбора человека, обладающего «здравым смыслом» в отношении таких важных вопросов, как граница, электромобили и высокие процентные ставки.

В этом стратегическом шаге Трамп стремится собрать разнообразную команду, которая соответствует его видению решения насущных национальных проблем. Обнародование шорт-листа свидетельствует о значительном развитии сюжета предстоящей президентской гонки, добавляя элемент ожидания и спекуляций в политический ландшафт.

Читайте также:

Трамп сделал громкое заявление о судьбе США: "Мы - нация-банкрот..."

Что будет, если Трамп откажет в помощи Украине: в Европе уже подготовили запасной вариант

"Его могут использовать": бывший советник Трампа рассказал о финансовых проблемах его шефа