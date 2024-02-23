Бывший президент Дональд Трамп, в настоящее время претендующий на следующий срок в Белом доме, официально раскрыл имена лиц из своего сокращенного списка потенциальных кандидатов в вице-президенты. Трамп раскрыл эту информацию во время выступления в Гринвилле, как пишет «foxnews».

В список вошли трое бывших конкурентов республиканских праймериз: губернатор Флориды Рон ДеСантис, сенатор Тим Скотт и предприниматель Вивек Рамасвами. Кроме того, в число потенциальных претендентов входят губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, член Палаты представителей Байрон Дональдс и бывший член Палаты представителей Тулси Габбард, которая отказалась от Демократической партии в 2022 году.

Подчеркнув качества кандидатов, Трамп заявил, что «все эти люди хорошие, они все солидные». Однако он воздержался от определения среди них фаворита.

Трамп: скрин с видео

Трамп подчеркнул свое желание иметь кандидата на пост вице-президента, который мог бы внести свой вклад с «точки зрения избирателя». Кроме того, он подчеркнул важность выбора человека, обладающего «здравым смыслом» в отношении таких важных вопросов, как граница, электромобили и высокие процентные ставки.

В этом стратегическом шаге Трамп стремится собрать разнообразную команду, которая соответствует его видению решения насущных национальных проблем. Обнародование шорт-листа свидетельствует о значительном развитии сюжета предстоящей президентской гонки, добавляя элемент ожидания и спекуляций в политический ландшафт.

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