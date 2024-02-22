Среди многих молитв православия есть особенные - те, что помогают закрыть все беды на семь замков.

Молитва для защиты от всех бед по праву считается одной из самых сильных и используется в качестве оберега для всей семьи.

Для того, чтобы активировать защиту, нужно зажечь дома любую свечу. Также очень важен настрой человека - необходимо отогнать все дурные мысли, перестать кого-то обвинять, злиться, обижаться. И когда зажгли свою свечу, смотря на нее, читать слова этой молитвы нужно 7 раз, перекрещивая пространство вокруг тебя.

Свечка должна догореть до конца. Еще после прочтения молитвы можно перечислить все имена, на кого вы ставите эту защиту. И свое, в том числе. Эту практику можно проводить раз в месяц.

"Семь крестов защиты наложу на себя, свою семью и дом — очаг. От Духа Святого; от Господа нашего; от сына его Иисуса; от Богородицы Великой, жизнь непорочно давшей; от Ангела-Хранителя своего, неотступно следующего за мной; от заката до рассвета крест накладываю; от земли до небес.

Закрыли кресты все входы от нечистого, скрыли нас от лукавого. Семь замков на дом наложу, от беды его закрою, силы защитные дам для покоя и комфорта нашего.

Первый замок от беды; второй — от напасти бедности и бездолья; третий — от слёз пролитых горьких; четвертый — от воровства черного; пятый — от бедности; шестым замком закроюсь от невзгод; седьмым всё пространство замкну. Замки объединяю, ключ един Богу вверяю. Высшие силы нас охраняют, несправедливость изгоняют. Верую в справедливость, в помыслы добрые, душу открываю. Аминь".

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