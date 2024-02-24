Эта очень трогательная история напоминает всем людям, что у настоящей любви нет никаких преград.

Во время уникального и нетрадиционного праздника любви пара из Огайо, США, решила обменяться клятвами в неожиданном месте – туалете на заправке в Кентукки.

Логен Эбни и Тиана Эйлсток выбрали Hop Shops в качестве фона для своей свадьбы, место, где атмосфера задается большой красной кнопкой, которая активирует диско-шар и танцевальную музыку.

Интимная церемония развернулась в нетрадиционной обстановке, и Логен Эбни выразил свою приверженность Тиане поэтической клятвой: «Тиана, от первого танца на этой дискотеке и до этого момента я клянусь идти по жизни с тобой. Через фанк-биты и мягкие мелоди, каждый ритм жизни».

Придав своей свадьбе немного причудливости, пара скрепила свой союз, нажав культовую красную кнопку, начав свой первый танец в качестве супружеской пары посреди уникальной атмосферы заправочной станции.

Эта трогательная и необычная история любви служит напоминанием о том, что любовь не знает границ, и иногда самые неожиданные места могут стать идеальным фоном для празднования прочных обязательств.

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