Бывшие высокопоставленные чиновники из администрации Дональда Трампа уверены, что в случае прихода к власти тот готов реформировать разведывательные агентства США.

Стало известно, что перспектива второго президентства Дональда Трампа беспокоит разведчиков США.

Весь мир с нетерпением и осторожностью ожидает дату 5 ноября 2024 года, когда запланированы очередные выборы президента США. И хоть официального выдвижения кандидатов на пост главы государства США от Республиканской и Демократической партий еще не было, но ожидается, что за победу, как и четыре года назад, будут бороться политики Дональд Трамп и Джо Байден. При этом, согласно опросам, 45-тый президент США Дональд Трамп имеет реальные шансы вернуться в Белый дом, а это пугающий сценарий для многих мировых политиков и не только.

Например, разведывательное сообщество США обеспокоено тем, что Дональд Трамп может использовать свой второй срок президентства, чтобы пересмотреть работу разведывательных служб страны настолько, что это может привести к беспрецедентному уровню политизации разведки.

Простыми словами, Дональд Трамп попытается заменить людей, которые считаются враждебными к его политической повестке дня, на неопытных лояльных сторонников, которые работали в его администрации.

По словам экспертов, политизация разведки приведет к тому, что разведка лишится права отговаривать Трампа от решений, которые могут поставить под угрозу безопасность США.

Кроме того, такая ситуация приведет и к тому, что Трамп будет получать не совсем достоверную информацию. Все дело в том, что подчиненные Трампа будут защищать его от информации, которая не соответствует его политике, и даже изменять формулировку оценок, с которыми он не согласен.

"Капитальный ремонт, который, как ожидается, попытается осуществить Трамп, может подорвать доверие к американской разведке в то время, когда США и союзники полагаются на нее для решения кризисов в Украине и на Ближнем Востоке", – пишет ресурс Politico.

Журналисты Politico пришли к такому выводу, пообщавшись с 18 чиновниками и аналитиками, которые ранее работали в администрации Трампа.

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