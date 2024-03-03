Бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли в очередной раз раскритиковала перспективы своего конкурента Дональда Трампа получить номинацию от Республиканской партии на выборах президента США.

15 января 2024 года в США начались предварительные президентские выборы. Так, на сегодняшний день развернулась нешуточная борьба между экс-губернатором Южной Каролины и экс-послом США в ООН Никки Хейли и 45-тым президентом США Дональдом Трампом за право представлять Республиканскую партию на президентских выборах. При этом Никки Хейли призывает всех американцев остановить Трампа, ведь ее опасения насчет него очень серьезные.

На днях бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли резко прокомментировала перспективы своего конкурента Дональда Трампа получить президентскую номинацию от Республиканской партии, назвав такой сценарий "самоубийством" для США.

Об этом она заявила в интервью The Wall Street Journal.

Хейли напомнила, что Трампу выдвинуто 91 уголовное обвинение в четырех отдельных делах – как федеральных, так и на уровне штатов.

"Это (президентская кампания. – ред.) может быть его (Трампа. – ред.) способом выживания, чтобы оплатить судебные издержки и выйти из какой-то юридической опасности, но это похоже на самоубийство для нашей страны", – подчеркнула политик.

Хейли отметила, что Республиканской партии нужен кандидат, "способный победить (президента США Джо Байдена) на выборах" в ноябре.

"Мы должны осознать, что если у нас нет кого-то, кто может победить на всеобщих выборах, все, что мы делаем, – это уступаем социалистическим левым силам", – добавила Хейли.

Отметим, что Никки Хейли в последние дни резко усилила критику Дональда Трампа на фоне все большего отставания в рейтингах и поражений на внутрипартийных выборах в штатах – включая родную Южную Каролину.

Тем не менее, Хейли пообещала оставаться в гонке на получение номинации по крайней мере до праймериз в "супервторник" 5 марта.

Ранее Никки Хейли называла Трампа катастрофой для Республиканской партии. Также она заявила, что не заинтересована стать вице-президентом в команде Трампа, если тот выиграет номинацию от Республиканской партии.

Справка:

Никки Хейли – первая не белая женщина и пятая за всю историю страны, претендующая на пост президента США.

Ей 52 года. Она родилась в 1972 году в штате Южная Каролина в семье индийских иммигрантов-сикхов. Считает себя христианкой, но из уважения к религии родителей посещает сикхские церемонии.

В январе 2017-го Дональд Трамп, только что занявший пост президента США, назначил ее постоянным представителем страны в ООН — несмотря на то, что Хейли много критиковала его и не поддерживала его кандидатуру на выборах.

В ООН она запомнилась жесткой риторикой в адрес России и Ирана, и продвижением санкций в отношении этих двух стран.

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