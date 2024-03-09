Специалисты считают, что если Дональд Трамп победит в выборах и станет президентом, то американцы начнут выезжать в ЕС.

В преддверии президентских выборов в США журналист и писатель Пол Старобин в колонке Business Insider исследует растущую тенденцию американцев, которые задумываются об эмиграции из-за Дональда Трамп.

Писатель отмечает, что каждые четыре года, как правило, демократы подумывают о том, чтобы покинуть страну, когда нарастают предвыборные дискуссии. Однако на этот раз тревога и опасения у американцев значительно выше из-за возможности победы Трампа.

Он подчеркивает, что склонность к эмиграции более выражена среди молодежи. В конце правления администрации Буша 24% людей моложе 30 лет подумывали о том, чтобы покинуть США.

Эта цифра упала до 18% во время правления Обамы, но выросла до 30% во время президентства Трампа. Интересно, что очевиден значительный разрыв: только 20% молодых мужчин выражают желание уехать по сравнению с 40% молодых женщин.

Кроме этого, Дорис Шпеер, президент Ассоциации американцев, живущих за рубежом, ожидает резкого роста числа эмигрантов, особенно если Трамп выиграет выборы в США.

Она отмечает, что американцы, уже живущие за границей, готовятся к притоку новых после выборов, особенно если Трамп вновь станет главой США.

Шпеер проводит параллели с эпохой войны во Вьетнаме, когда Канада служила политическим убежищем для уклонистов от призыва. Она предполагает, что Европа сыграет аналогичную роль для американцев, разочаровавшихся в своей стране, в случае второго президентства Трампа, придумав вполне логичный термин «изгнанники Трампа».

Важно отметить, что Дональд Трамп станет ведущим кандидатом в президенты от Республиканской партии, поскольку его последний соперник, Никки Хейли, отказывается от участия в у этой нашумевшей «гонке».

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