Колишні високопосадовці з адміністрації Дональда Трампа впевнені, що у разі приходу до влади той готовий реформувати розвідувальні агенції США.

Стало відомо, що перспектива другого президентства Дональда Трампа непокоїть розвідників США.

Весь світ з нетерпінням та обережністю чекає на дату 5 листопада 2024 року, коли заплановані чергові вибори президента США. І хоча офіційного висування кандидатів на пост глави держави США від Республіканської та Демократичної партій ще не було, але очікується, що за перемогу, як і чотири роки тому, боротимуться політики Дональд Трамп та Джо Байден. При цьому, згідно з опитуваннями, 45 президент США Дональд Трамп має реальні шанси повернутися до Білого дому, а це лякаючий сценарій для багатьох світових політиків і не тільки.

Наприклад, розвідувальна спільнота США стурбована тим, що Дональд Трамп може використати свій другий термін президентства, щоб переглянути роботу розвідувальних служб країни настільки, що це може призвести до безпрецедентного рівня політизації розвідки.

Простими словами, Дональд Трамп спробує замінити людей, які вважаються ворожими до його політичного порядку денного, на недосвідчених лояльних прихильників, які працювали в його адміністрації.

За словами експертів, політизація розвідки призведе до того, що розвідка втратить право відмовляти Трампа від рішень, які можуть поставити під загрозу безпеку США.

Крім того, така ситуація призведе і до того, що Трамп отримуватиме не зовсім достовірну інформацію. Справа в тому, що підлеглі Трампа захищатимуть його від інформації, яка не відповідає його політиці, і навіть змінюватиме формулювання оцінок, з якими він не згоден.

"Капітальний ремонт, який, як очікується, намагатиметься здійснити Трамп, може підірвати довіру до американської розвідки в той час, коли США та союзники покладаються на неї для вирішення криз в Україні та на Близькому Сході", – пише ресурс Politico .

Журналісти Politico дійшли такого висновку, поспілкувавшись із 18 чиновниками та аналітиками, які раніше працювали в адміністрації Трампа.

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