Власти Индонезии начали расследование в отношении авиакомпании Batik Air, после того как оба пилота самолета Airbus A320 одновременно заснули во время полета.

Если верить статистике, то вождение автомобиля в состоянии утомления ежедневно приводит к гибели и увечьям сотен людей по всему миру. Еще бы, ученые говорят, что по степени опасности для окружающих, да и для самих себя тоже, утомленные водители очень часто сравнимы с пьяными. Правда, одно дело, если это происходит на дороге и совсем другое - если в воздухе.

Так, сейчас власти Индонезии расследуют случай, который произошел 25 января 2024 года. Дело в том, что пилоты авиакомпании Batik Air уснули во время полета с острова Сулавеси в столицу Джакарту.

Об инцеденте стало известно из-за того, что самолет начал отклоняться от курса, поэтому авиадиспетчеры Джакарты попытались связаться с пилотами, но моментального ответа не получили. При этом молчание продолжалось 28 минут, пока командир не проснулся и не понял, что второй пилот тоже спит.

Сейчас пилоты отстранены от работы. При этом известно, что медицинские тесты перед полетом показали, что оба пилота были пригодны к управлению воздушным судном.

Как сообщили в Министерстве транспорта Индонезии, 32-летний командир воздушного судна попросил второго пилота взять управление примерно через полчаса после взлета, сказав, что ему нужно отдохнуть, и уснул.

28-летний второй пилот согласился, но тоже заснул. Позднее он объяснил это тем, что помогал жене присматривать за новорожденными младенцами-близнецами. Власти объявили строгий выговор компании Batik Air в связи с инцидентом. Глава Департамента воздушного транспорта Индонезии М Кристи Энда Мурни заявил, что авиакомпании следует уделять больше внимания отдыху экипажа. Batik Air заявила, что работает над этим и обязуется выполнять все рекомендации авиационных властей по безопасности полетов.

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