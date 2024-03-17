По данным издания, инцидент произошел в ночь на 11 марта на Nomura Plating Fukuyama Factory. Поиски кошки начались после того, как сотрудник сталелитейного завода заметил желто-коричневые следы лап, ведущие от чана с шестивалентным хромом.

Как показали камеры видеонаблюдения, кошка забралась на нависающую над цистерной ткань и попала в емкость с токсичными химикатами, температура которых около 50 градусов Цельсия, а затем сумела из него выбраться и сбежала на улицу.

Велика вероятность, что животное не выжило. Так, представители органов здравоохранения предположили, что животное скорее всего погибло от химических ожогов.

Однако, официальные лица в Фукуяме (префектура Хиросима, Япония) объявили в городе режим повышенной готовности. Власти усилили патрулирование и предупредили жителей об опасности приближения к животному, так как шестивалентный хром может стать причиной заболеваний дыхательных путей у людей — например, астмы, бронхита и рака легких.

Однако пользователи соцсетей шутят, что теперь кошка должна превратиться в суперкота из хромного сплава.

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