По данным издания, инцидент произошел в ночь на 11 марта на Nomura Plating Fukuyama Factory. Поиски кошки начались после того, как сотрудник сталелитейного завода заметил желто-коричневые следы лап, ведущие от чана с шестивалентным хромом.
Справка:
- Шестивалентный хром — канцерогенное химическое вещество.
- Он обладает высокой кислотностью, поэтому вызывает сыпь на коже, раздражение глаз или слепоту, а также рак легких при вдыхании, поэтому работники завода используют резиновые перчатки и маски для защиты.
Велика вероятность, что животное не выжило. Так, представители органов здравоохранения предположили, что животное скорее всего погибло от химических ожогов.
Однако, официальные лица в Фукуяме (префектура Хиросима, Япония) объявили в городе режим повышенной готовности. Власти усилили патрулирование и предупредили жителей об опасности приближения к животному, так как шестивалентный хром может стать причиной заболеваний дыхательных путей у людей — например, астмы, бронхита и рака легких.
Однако пользователи соцсетей шутят, что теперь кошка должна превратиться в суперкота из хромного сплава.
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