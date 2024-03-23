Об этом знают лишь единицы, но в конце XVIII - начале XIX веков многие виды диких животных в Северной Америке находились на грани исчезновения. И только благодаря жесткой политике США, а именно закону Питтмэна и Робертсона, изданному в 1937 году, стране удалось добиться фантастических результатов в восстановлении и приумножении популяции всех североамериканских животных. Именно поэтому дикие животные в США под особенной охраной.

На днях стало известно, что в США владельца ранчо арестовали за создание клонов и выведение редких диких овец.

Так, 80-летний житель штата Монтана Артур "Джек" Шубарт в суде в Грейт-Фолс признал себя виновным в организации преступной схемы с использованием незаконно полученных генетических материалов и клонированием животных с целью создания овец "трофейного" размера для богатых охотников.

Прокуроры доказали, что Шубарт тайно привез в Америку части самой крупной овцы в мире - архара "Марко Поло" из Кыргызстана и в период с 2013 по 2021 год начал разводить на своем ранчо "Альтернативное животноводство" гибридных овец на продажу.

Справка:

Овцы Марко Поло — это подвид аргалиновых овец, которые издревле были одним из любимых охотничьих трофеев.



Их можно найти в Афганистане, Пакистане, Китае и Таджикистане.

В дикой природе овцы Марко Поло могут выжить до 13 лет.

На сегодняшний день овцы Марко Поло перечислены как находящиеся под угрозой исчезновения, а это означает, что в ближайшем будущем это может стать угрозой для их выживания.

Важно!

Импорт образцов тканей диких животных является незаконным в соответствии с международными договорами и законодательством США.

В результате контрабандные части животного были использованы для создания 165 клонированных эмбрионов, в результате чего появилась одна чистокровная овца данной породы, названная "Монтана Маунтин Кинг" (MMK).

Сперма ММК была использована для искусственного осеменения овец, в результате чего родились гигантские гибридные овцы.

Шубарт не только собирался использовать этих животных для частной охоты, но и продавал их сперму и даже планировал продавать потомство по цене до 10 000 долларов.

Кроме того, в судебных документах сказано, что Шубарт также незаконно приобрел генетический материал у снежного барана Скалистых гор, крупнейшего дикого барана в Северной Америке, рост которого составляет около метра, а вес - около ста килограмм, для продажи покупателям в других штатах.

Ему теперь грозит до 5 лет тюрьмы и крупный штраф в размере 250 000 долларов. Приговор Шубарту назначен на 11 июля.

Напомним, что в 2019 году сын 45-го Президента США Дональда Трампа попал в громкий скандал за то, что отправился охотиться на архаров в Монголию, где они считаются национальным достоянием. Сообщалось, что он застрелил одно из животных, внесенных в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, из винтовки с лазерным прицелом.

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