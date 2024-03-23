В Китае на свет появился уникальный младенец - мальчик с маленьким хвостиком.

Стало известно, что жительница китайского города Чанша на юго-востоке страны испытала шок из-за того, что в возрасте 5 месяцев у ее сына Нуо Нуо вырос 10-сантиметровый хвост.

Как оказалось, ребенок родился с редким врожденным пороком spina bifida. Речь идет о трещине в позвоночнике, в результате чего образовывается нехватка небольшого участка кости.

Когда мама ребенка увидела данную аномалию, то тут же обратилась к хирургам города Чанша в провинции Хунань с просьбой удалить отросток. Вот только те заявили, что хвост мальчика связан с его нервной системой, поэтому его удаление может привести к смерти ребенка.

Так, по словам врачей, данное заболевание встречается у одного из тысячи новорожденных и оно не поддается лечению.

При этом чаще всего хвосты бывают у мальчиков и каждый 17 ребенок с хвостом страдает от нарушений роста головного мозга или черепа.

Справка:

Ученые объясняют отростки бескостных хвостов как проявление неполного сращения позвоночного столба или спинального дизрафизма. Это свидетельствует о том, что формирование этих отростков возникает на этапе развития эмбриона и может являться следствием сочетания генетических и средовых факторов.

Кстати, маленький китаец оказался далеко не первым хвостатым ребенком. На сегодняшний день официальные данные насчитывают десятки детей, рожденных с "настоящими хвостами".

Например, в Индии подобной особенностью отличается житель деревни Нижмапур Амар Сингх. Правда, в отличие от мамы Нуо Нуо, родители Амара воспринимают его хвост как божий дар.

А еще в Индии живет Чандре Ораон, который является обладателем 37-сантиметрового хвоста. В индийском городке Алипурдуар Чандре считают инкарнацией обезьяноподобного бога Ханумана.

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