Про це знають лише одиниці, але наприкінці XVIII - на початку XIX століть багато видів диких тварин у Північній Америці перебували на межі зникнення. І тільки завдяки жорсткій політиці США, а саме закону Піттмена і Робертсона, виданому в 1937 році, країні вдалося досягти фантастичних результатів у відновленні та примноженні популяції всіх північноамериканських тварин. Саме тому дикі тварини у США під особливою охороною.

Днями стало відомо, що у США власника ранчо заарештували за створення клонів та виведення рідкісних диких овець.

Так, 80-річний житель штату Монтана Артур "Джек" Шубарт у суді в Грейт-Фолс визнав себе винним в організації злочинної схеми з використанням незаконно отриманих генетичних матеріалів та клонування тварин з метою створення овець "трофейного" розміру для багатих мисливців.

Прокурори довели, що Шубарт таємно привіз до Америки частини найбільшої вівці у світі - архара "Марко Поло" з Киргизстану і в період з 2013 по 2021 рік почав розводити на своєму ранчо "Альтернативне тваринництво" гібридних овець на продаж.

Довідка:

Вівці Марко Поло - це підвид аргалінових овець, які з давніх-давен були одним з улюблених мисливських трофеїв.



Їх можна знайти в Афганістані, Пакистані, Китаї та Таджикистані.

У дикій природі вівці Марко Поло можуть вижити до 13 років.

На сьогоднішній день вівці Марко Поло перераховані як зникнення, що перебувають під загрозою, а це означає, що в найближчому майбутньому це може стати загрозою для їх виживання.

Важливо!

Імпорт зразків тканин диких тварин є незаконним відповідно до міжнародних договорів та законодавства США.

В результаті контрабандні частини тварини були використані для створення 165 клонованих ембріонів, у результаті з'явилася одна чистокровна вівця цієї породи, названа Монтана Маунтін Кінг (MMK).

Сперма ММК була використана для штучного запліднення овець, внаслідок чого народилися гігантські гібридні вівці.

Шубарт не тільки збирався використовувати цих тварин для приватного полювання, але й продавав їхню сперму і навіть планував продавати потомство за ціною до 10 000 доларів.

Крім того, в судових документах сказано, що Шубарт також незаконно придбав генетичний матеріал у сніжного барана Скелястих гір, найбільшого дикого барана в Північній Америці, зростання якого становить близько метра, а вага - близько ста кілограмів, для продажу покупцям в інших штатах.

Йому тепер загрожує до 5 років в'язниці та великий штраф у розмірі 250 000 доларів. Вирок Шубарту призначено на 11 липня.

Нагадаємо, що у 2019 році син 45-го Президента США Дональда Трампа потрапив у гучний скандал за те, що подався полювати на архарів до Монголії, де вони вважаються національним надбанням. Повідомлялося, що він застрелив одну з тварин, які внесені до списку видів, що знаходяться під загрозою зникнення, з гвинтівки з лазерним прицілом.

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