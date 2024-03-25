Говорят, что чердак - это место забытых вещей и пыльных историй. Иногда, там можно найти такие "послания из прошлого", от которых "мурашки по коже".

Не так давно в Антверпене, Бельгия, под куполом церкви Святого Иакова строитель, занимавшийся реставрацией потолка, случайно обнаружил послание будущим поколениям из далекого прошлого.

Об этом пишет Mirror.

Как стало известно, "капсула времени" из 1941 года представляла собой клочок бумаги, спрятанный в спичечный коробок. Эта коробочка была вмонтирована в свисавший с потолка орнамент.

Авторами письма были, по всей видимости маляры, которые работали в церкви в 1941 году.

Когда строитель прочел записку, то оказалось, что она была датирована 21 июля 1941 года. Ее подписали четверо мужчин: Джон Янссен, Юл Гизелинк, Луи Шантрейн и Юл Ван Хэмельдонк, объясняющие, что работали над этим же потолком 82 года назад.

В своем послании к потомкам рабочие рассказывали, что у них не получилось насладиться жизнью и посоветовали ценить каждый день.

"Когда этот потолок вновь покрасят, нас уже не будет на этой земле. Мы должны сказать следующим поколениям, что у нас не было счастливой жизни. Мы пережили две войны, одну в 1914 году и одну в 1940 году. Мы работаем голодные, а из нас выжимают до последнего цента за небольшое количество еды", — говорится в записке.

Авторы послания выразили надежду на то, что потомки будут жить лучше, но призвали их быть готовыми к новым войнам и тщательно следить за запасами продовольствия в доме.

"Мы хотим дать совет следующим поколениям на случай, если придет другая война. Имейте достаточное количество пищи в избытке: рис, кофе, муку, табак, зерно, пшеницу, чтобы выжить. Наслаждайтесь жизнью на полную и, если нужно, возьмите другую жену. Из тех, кто женат: Берегите свой дом! Салют, мужчины!".

На сегодняшний день эта удивительная находка собрала сотни лайков в социальных сетях, а в комментариях люди выразили надежду, что семьи этих четырех мужчин разыщут, чтобы они могли прочесть записку сами.

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