Как стало известно, "капсула времени" из 1941 года представляла собой клочок бумаги, спрятанный в спичечный коробок. Эта коробочка была вмонтирована в свисавший с потолка орнамент.

Авторами письма были, по всей видимости маляры, которые работали в церкви в 1941 году.

Когда строитель прочел записку, то оказалось, что она была датирована 21 июля 1941 года. Ее подписали четверо мужчин: Джон Янссен, Юл Гизелинк, Луи Шантрейн и Юл Ван Хэмельдонк, объясняющие, что работали над этим же потолком 82 года назад.

В своем послании к потомкам рабочие рассказывали, что у них не получилось насладиться жизнью и посоветовали ценить каждый день.

"Когда этот потолок вновь покрасят, нас уже не будет на этой земле. Мы должны сказать следующим поколениям, что у нас не было счастливой жизни. Мы пережили две войны, одну в 1914 году и одну в 1940 году. Мы работаем голодные, а из нас выжимают до последнего цента за небольшое количество еды", — говорится в записке.

Авторы послания выразили надежду на то, что потомки будут жить лучше, но призвали их быть готовыми к новым войнам и тщательно следить за запасами продовольствия в доме.