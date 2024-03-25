Говорят, что чердак - это место забытых вещей и пыльных историй. Иногда, там можно найти такие "послания из прошлого", от которых "мурашки по коже".
Не так давно в Антверпене, Бельгия, под куполом церкви Святого Иакова строитель, занимавшийся реставрацией потолка, случайно обнаружил послание будущим поколениям из далекого прошлого.
Об этом пишет Mirror.
Авторами письма были, по всей видимости маляры, которые работали в церкви в 1941 году.
Когда строитель прочел записку, то оказалось, что она была датирована 21 июля 1941 года. Ее подписали четверо мужчин: Джон Янссен, Юл Гизелинк, Луи Шантрейн и Юл Ван Хэмельдонк, объясняющие, что работали над этим же потолком 82 года назад.
В своем послании к потомкам рабочие рассказывали, что у них не получилось насладиться жизнью и посоветовали ценить каждый день.
"Когда этот потолок вновь покрасят, нас уже не будет на этой земле. Мы должны сказать следующим поколениям, что у нас не было счастливой жизни. Мы пережили две войны, одну в 1914 году и одну в 1940 году. Мы работаем голодные, а из нас выжимают до последнего цента за небольшое количество еды", — говорится в записке.
Авторы послания выразили надежду на то, что потомки будут жить лучше, но призвали их быть готовыми к новым войнам и тщательно следить за запасами продовольствия в доме.
"Мы хотим дать совет следующим поколениям на случай, если придет другая война. Имейте достаточное количество пищи в избытке: рис, кофе, муку, табак, зерно, пшеницу, чтобы выжить. Наслаждайтесь жизнью на полную и, если нужно, возьмите другую жену. Из тех, кто женат: Берегите свой дом! Салют, мужчины!".
На сегодняшний день эта удивительная находка собрала сотни лайков в социальных сетях, а в комментариях люди выразили надежду, что семьи этих четырех мужчин разыщут, чтобы они могли прочесть записку сами.
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