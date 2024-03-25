Похвастаться своим уловом — святое дело для любого рыбака, независимо от собственного опыта "тихой охоты".

На днях стало известно, что житель США поймал огромного веслоноса и побил два рекорда во время рыбалки в штате Миссури. Счастливчиком оказался Чад Уильямс из города Олейте, штат Канзас.

Об этом сообщает радиостанция WXXQ.

Стоит отметить, что мужчина стал рекордсменом почти случайно, ведь отправился на рыбалку по приглашению друзей. Более того, журналистам он признался, что когда забрасывал удочку, даже не знал о существовании веслоносов.

Вскоре ему на удочку попалась что-то огромное. Вытащить добычу из воды оказалось непросто, ведь рыба была очень сильной и сопротивлялась.

После взвешивания выяснилось, что американец установил сразу два новых рекорда.

"Честно говоря, я все еще не отошел от этого события. Агент по охране природы Тайлер Браун не поверил, что я ловлю рыбу впервые. Он сказал: "Тебе больше никогда не придется выходить на рыбалку! Ничто не может превзойти это!" И, наверное, он прав", — признался рыбак.

Пойманный веслонос весит более 74 килограммов, что на 11 килограммов больше предыдущего высшего достижения штата. Более того, Уильямс побил и мировой рекорд, так как его рыба оказалась на 368 граммов тяжелее предыдущего рекордного улова.

Мужчина пошутил, что может больше не заниматься рыбалкой, так как уже стал мировым рекордсменом.

WXXQ отмечает, что новый рекорд вряд ли будет побит в ближайшее время.

Справка:

Веслонос - это представитель осетровых. Рыба интересна в коммерческом плане, мясо и икра калорийны, вкусны и питательны.

Эти рыбы вырастают до трех метров в длину и могут весить более 90 килограммов.

Главным образом они обитают в реке Миссисипи и ее притоках в штатах Огайо, Миссури и Иллинойс.

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