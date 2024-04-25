Людям всегда было интересно, могут ли домашние питомцы, в частности кошки и собаки , смотреть телевизор и что конкретно они там видят. Ученые дали ответ.

Владельцы домашних животных, наверное, не раз замечали, когда вечером устраивались поудобнее на диване для просмотра любимого сериала, что домашние коты и собаки тоже с удовольствием присоединяются к этому процессу и пристально всматриваются в экран по мере развития событий.

Специалисты разъяснили, как домашние питомцы реагируют на происходящее.

Что видят коты по телевизору

Зрение для кошек – не главные способ восприятия окружающего мира. Тем не менее, так как эти животные - истинные ночные охотники, то природа подарила им уникальный зрительный аппарат, который обеспечивает кошкам отличное видение в условиях темноты. Вместе с тем, кошачий глаз плохо различает белый, фиолетовый и желтый цвета, а также практически не видит разницу между синим и зеленым - это объясняется разным набором фоторецепторов в сетчатке. При этом глаза кошки различают более двадцати оттенков серого цвета, поскольку это цвет той дичи, на которую они в природе охотятся (мыши, крысы, некоторые птицы). А еще кошки уверенно отличают образы человека, животных и насекомых. Ученые выяснили, что кошки не только понимают, что показывают по телевизору, но и способны отличить реальных людей и животных от мультяшных персонажей. Правда, кошек привлекает не столько сюжет передачи, сколько движения объектов на экране. Так, чем динамичнее сюжет, чем активнее двигаются герои, тем интереснее телевизионная программа для кота. Именно поэтому кошки внимательно смотрят не только передачи про животных, но и спортивные программы, к примеру, футбол. Как и что видят собаки по телевизору

Что же касается собак, то их зрительное восприятие отличается от человеческого. Все дело в том, что собаки имеют дихроматическое зрение (различают цвета синего и желтого диапазонов, а зеленого нет), а у людей зрение трех хроматическое.

Также стоит знать, что чем дальше собака находится от экрана телевизора, тем более зернистым и размытым она видит изображение.

Поэтому если человек смотрит телевизор с расстояния трёх метров, то собаке нужно находиться на расстоянии не более метра от экрана, чтобы увидеть то же, что видит он.

Кроме того, в зависимости от породы, одни собаки перед телевизором лают, другие скулят, третьи ищут кого-то за экраном, а некоторые вообще равнодушны к "ящику". Например, самыми активными телезрителями являются пудели: 52 % смотрели телевизор — против 11 % такс.

Все дело в том, что если собака смотрит старый, кинескопный PAL телевизор с частотой разверткой в 50 Гц, то видит что-то вроде перекидной книги. А вот современные телевизоры с частотой экрана 60-120 Гц для собак гораздо более интересны – там они видят картинку почти так же плавно, как и человек.

Относительно звуков, собаки воспринимают звуки так же как и люди. Но реагируют только на неожиданный шум, команды и т.п.

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