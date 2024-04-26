Эксперт с оптимизмом смотрит на потенциальное возвращение Трампа на пост президента и полагает, что он продолжит поддерживать Украину.

Борис Пинкус, американский политик и лидер Республиканской партии в 45-м округе Нью-Йорка, считает, что, если бы бывший президент США Дональд Трамп вернулся в офис, он бы начал поддерживать Украину, как пишет «24tv».

Несмотря на предыдущие противоречивые заявления Трампа относительно Украины, Пинкус утверждает, что они служат определенной цели и что у него есть дальновидные планы на время своего президентства.

По мнению специалиста, нынешний рейтинг Трампа в опросах предполагает, что у него могут быть шансы на победу на президентских выборах. Пинкус утверждает, что Трамп будет защищать Украину и Израиль по мере необходимости, поскольку большинство республиканцев выступают за предоставление помощи.

Эксперт также считает, что многие люди дезинформированы о намерениях Трампа и что он не будет действовать как диктатор, поскольку американская система сдержек и противовесов не позволит ему сделать это.

Сам Трамп заявил, что его, казалось бы, резкие заявления в отношении Европы или Украины призваны побудить ЕС взять на себя больше ответственности, а не полагаться исключительно на США.

Пинкус подчеркивает важность двух ключевых групп избирателей Трампа: евангелистов, которые последовательно поддерживали его, и рабочей группы, которая до сих пор не определилась. Он предполагает, что избрание Никки Хейли своим вице-президентом может помочь Трампу получить больше голосов, поскольку Хейли имеет значительную поддержку внутри Республиканской партии и потенциально может понравиться некоторым избирателям из оппозиционной партии.

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