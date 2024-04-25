Мэр города Сабаналарга в Колумбии Хорхе Элиас Чамс потерял штаны во время выступления на публике. Политик на миг остался на сцене в одних трусах.

Стало известно, что в Колумбии мэр города попал в курьезную ситуацию, ведь его штаны упали во время выступления, когда он произносил речь.

Так, звездой Интернета стал мэр города Сабаналарга в Колумбии Хорхе Элиас Чамс. Именно он потерял штаны на сцене во время выступления на праздновании 109-летия местного учебного заведения.

В тот момент мужчина стоял за трибуной лицом к аудитории студентов, а за его спиной сидели несколько священнослужителей.

Казус с чиновником быстро стал вирусным в социальных сетях, а также в YouTube.

На размещенных кадрах видно, как штаны внезапно соскользнули соскользнули с чиновника, он попытался удержать их одной рукой, но не вышло и он остался на сцене в рубашке и белых трусах.

Женщина, которая находилась рядом, помогла мэру быстро поднять штаны, а в зале раздался хохот.

"Пусть это останется в истории, я действительно похудел на восемь килограммов", — сказал мужчина.

Зрители, в свою очередь, отреагировали на произошедшее аплодисментами.

После того как видео завирусилось в социальных сетях, юзеры неустанно шутят в комментариях: "Ему не хватает зарплаты, чтобы купить пояс", "Тогда поделитесь с нами диетой, если она работает".

Позже ректор Института образования Сабаналарга CODESA Далмиро Гарсия Энрикес выступил с заявлением, в котором упрекнул прессу за новости о "досадном инциденте" с мэром Чамсом.

Кстати, Хорхе Элиас Чамс занимал должность мэра Сабаналарги с 2016 по 2019 год. Несмотря на его попытку как "эффективного управленца" переизбраться на второй срок, в 2018 году прокуратура выдвинула ряд обвинений против него из-за выявленных нарушений в процессе заключения крупного контракта во время его каденции.

Напомним, подобный инцидент произошел летом в прошлом году с мексиканским политиком Хавьером Боррего. Так, едва он начал обращение к толпе, посмотрев на присутствующих и поправив очки, как брюки сползли к щиколоткам. Встревоженный Боррего сразу наклонился, чтобы поднять их и посветил трусами.

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