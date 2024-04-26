Это может повлиять на внешнеполитические решения Трампа, включая его позицию по вопросам, связанным с войной.

По мнению американского политолога Джейсона Джея Смарта, на взгляды Дональда Трампа на Путина влияет восприятие, сформированное российской пропагандой, как пишет «24tv».

Трамп восхищается имиджем Путина как сильного лидера, который культивировался российскими СМИ до войны в Украине.

Однако важно отметить, что Смарт считает, что восхищение Трампа Путиным основано на ложном впечатлении.

Американский эксперт указывает на случаи, когда действия Путина противоречат его имиджу сильного человека, например, когда он избегает личных встреч, чтобы предотвратить потенциальные угрозы, такие как Covid-19, или попытки убийства. Несмотря на такое поведение, бывший президент США продолжает высоко уважать Путина, по-видимому, основываясь на устаревшем и преувеличенном изображении российского лидера.

«Когда Евгений Пригожин прибыл в Ростов, то Путин улетел. Путин боится встречаться с людьми, чтобы те не заразили его коронавирусом. Он боится, чтобы его не убили. Но Трамп этого не признает. Он думает, что этот фейковый характер Путина, который мы видели по телевизору 15 лет назад – настоящий человек, и хочет быть как он», – подчеркнул Смарт.

Политолог предполагает, что восхищение Трампа Путиным проистекает из желания подражать его предполагаемой силе и стилю руководства, хотя действия диктатора не всегда могут соответствовать его публичному имиджу.

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