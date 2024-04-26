Эта женщина долго боролась с раком, однако беспощадная болезнь все-таки взяла верх и знаменитая модель ушла в другой мир.

В сети сообщили о кончине Диведжи Смит Диведжа, бывшей королевы красоты и борца с раком.

Сердечное признание ее друга Андре Слея прекрасно отражает то влияние, которое она оказала на окружающих, и наследие, которое она оставляет после себя.

Путь Диведжи, начиная с ее участия в конкурсе «Мисс Южная Африка 2005» до борьбы с раком, затронул жизни многих людей. Несмотря на огромные трудности, она оставалась стойкой и вдохновляющей, делясь своей историей и защищая интересы других. Всем, кто ее знал, будет очень не хватать ее храбрости, доброты и поддержки.

Собственные слова Дхиведжи, опубликованные в ее личном блоге, отражают ее силу и решимость перед лицом невзгод. Несмотря на трудный прогноз, она сохраняла надежду и сосредоточилась на том, чтобы максимально эффективно проводить время с близкими.

«Моя повторная ПЭТ-КТ в начале ноября была примерно через 7 недель после 6 месяцев пероральной химиотерапии. Несмотря на всю эту химиотерапию (внутривенную и пероральную), многочисленные операции и облучение в течение последних почти 2 лет, сканирование, к сожалению, показало значительные метастазы в легких и костные поражения в моей правой подвздошной кости. Я очень надеялся, что по крайней мере один год, прежде чем какие-то метсы проявятся, но увы», - писала она в соцсети.

В свои последние минуты, окруженная любовью своей семьи, Диведжа оставляет после себя наследие сострадания и настойчивости. Пусть память о ней и дальше вдохновляет других ценить каждый момент и жить полной жизнью.

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