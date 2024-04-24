Її талант і теплота, як і раніше, з любов'ю згадуються тими, хто її знав, залишаючи незабутній слід у серцях багатьох.

Світ кіно оплакує втрату британської актриси Саманти Девіс, яка померла у віці 53 років.

Відома своїми ролями, що запам'ятовуються, у тому числі зображенням гобліна у фільмі «Гаррі Поттер і дари смерті: Частина 2», Саманта залишає після себе спадщину, яку цінують фанати по всьому світу. Її чоловік, колега-актор Уорвік Девіс, підтвердив несамовиту новину, висловивши глибоку скорботу з приводу втрати коханої дружини та найближчої довіреної особи.

«Моя дружина та друга половинка, найкращий друг. Віддана мати, моя кохана людина. Пішла з життя моя найдовіреніша людина і затятий прихильник всього, що я робив у своїй кар'єрі», — поділився Уорвік Девіс, розмірковуючи про чудову присутність Саманти в його житті.

Описана чоловіком як унікальна особистість, актриса славилася своїм чорним гумором та непохитним оптимізмом, завжди знаходячи радість навіть у найважчі моменти життя. Уорвік з любов'ю згадував її здатність бачити світлий бік життя та з гумором переносити його незоряні жарти.

Хоча Саманта Девіс померла 24 березня, новини про її смерть з'явилися лише нещодавно. Кіностудія наголосила на труднощах, з якими вона зіткнулася в останні роки життя, оскільки її рухливість знизилася.

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