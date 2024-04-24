Ее талант и теплота по-прежнему с любовью вспоминаются теми, кто ее знал, оставляя неизгладимый след в сердцах многих.

Мир кино оплакивает потерю британской актрисы Саманты Дэвис, скончавшейся в возрасте 53 лет.

Известная своими запоминающимися ролями, в том числе изображением гоблина в фильме «Гарри Поттер и дары смерти: Часть 2», Саманта оставляет после себя наследие, которое ценят фанаты по всему миру. Ее муж, коллега-актер Уорвик Дэвис, подтвердил душераздирающую новость, выразив глубокую скорбь по поводу потери любимой жены и ближайшего доверенного лица.

«Моя жена и вторая половинка, лучший друг. Преданная мать, мой любимый человек. Ушел из жизни мой самый доверенный человек и ярый сторонник всего, что я делал в своей карьере», — поделился Уорвик Дэвис, размышляя о замечательном присутствии Саманты в его жизни.

Описанная мужем как уникальная личность, актриса славилась своим черным юмором и непоколебимым оптимизмом, всегда находя радость даже в самые трудные моменты жизни. Уорвик с любовью вспоминал ее способность видеть светлую сторону жизни и с юмором переносить его незвездные шутки.

Хотя Саманта Дэвис умерла 24 марта, новости о ее кончине появились лишь недавно. Киностудия отметила трудности, с которыми она столкнулась в последние годы жизни, поскольку ее подвижность снизилась.

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