Мобілізація в Україні та військовий стан тривають з 24 лютого 2022 року і є низка важливих законних правил під час перевірки документів.

Мобілізація в Україні триває і процес передбачає вручення повісток усім чоловікам призовного віку. Адвокат Стамбула Віталій розповів, у яких випадках працівники ТЦК мають право перевіряти документи у військовозобов'язаних чоловіків.

Адвокат зазначив, що працівники ТЦК у рамках мобілізації можуть зупинити чоловіка для перевірки документів та встановлення його особистості.

Як пояснив експерт, представники ТЦК справді мають право вимагати пред'явлення документів, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, лише у випадках, визначених у пункті 7 "Порядку перевірки" постанови №1456 Кабінету Міністрів України. Але тільки в тому випадку, якщо вони мають кілька важливих документів.

Так, у рамках мобілізації, працівники ТЦК можуть вимагати документи лише тоді, коли вони самі мають із собою службове посвідчення та копію наказу коменданта.

Якщо такого наказу коменданта у працівників ТЦК немає, чи там не стоїть печатка, прізвище, підпис – то вони не можуть перевіряти документи попри режим мобілізації. Тож у такому разі українські чоловіки мають право не надавати документи на вимогу працівника ТЦК.

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Нагадаємо, мобілізація в Україні триває, тому важливо знати, чи мають право працівники ТЦК перевіряти у Вас документи.

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