Мобілізація в Україні продовжується і деякі представники військкоматів вирішили непогано підзаробити під час повномасштабної війни.

Мобілізація в Україні дійшла до тієї стадії, що про масштаби зловживання у військкоматах вже повідомляють у Державному бюро розслідувань, пише Politeka.net.

Так, після 24 лютого 2022-го року ДБР розслідує понад 100 кримінальних проваджень щодо зловживань у військкоматах.

Розслідувачі констатують, що мобілізація в Україні триває, а деякі посадовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки почали використовувати воєнний стан для власної наживи. Чиновники використовують свої повноваження для хабарництва чи організації корупційних схем.

«Особливо резонансними для суспільства є порушення законів та злочини з боку посадовців військкоматів, які повинні безпосередньо забезпечувати обороноздатність країни», - наголошують в ДБР, додаючи, що Бюро посилило протидію злочинам у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Мобілізація в Україні продовжується і згідно з даними, з початку повномасштабної війни ДБР розслідує 106 кримінальних провадження щодо порушень під час роботи територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій.

«За результатами цієї роботи 21 особі повідомлено про підозру, до суду направлено 8 обвинувальних актів щодо 16 осіб», - підкреслили в ДБР.

Дії фігурантів завдали державі збитків на 769 тис. гривень. Самі ж «герої» розслідувань одержали неправомірної вигоди на суму 1,2 млн гривень.

Серед злочинів у військкоматах – зловживання начальником Одеського військкомату під час призову, дії злочинної групи, що допомогала що сприяла ухилянтам у Вінницькому центрі комплектування, сприяння нелегальному перетину кордону, у якому викрили посадовця територіального центру комплектування на соцпідримки на Київщині, хабарництво серед воєнкомів.

«Сумно від того, що діється. І радісно водночас: викрито злочин. Шкода, що сили витрачаються на таких людей»,

«Одні гинуть в окопах, а інші наживаються і сидять по ресторанах»,

«Отака мобілізація в Украіні. Одних під Бахмут помирати відправляють, інші тим часом жирують», - коментують користувачі соцмереж.

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