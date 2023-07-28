Мобілізація в Україні: продовжують фіксуватися випадки, коли люди у військовій формі разом із поліцією затримують чоловіків та відвозять їх прямо до ТЦК.

Триває загальна мобілізація в Україні. Усі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними та можуть бути мобілізовані. Повістки видаються скрізь – як у громадських місцях, і адресно за місцем проживання. На жаль, у рамках мобілізації продовжують фіксуватися випадки, коли люди у військовій формі разом із поліцією затримують чоловіків та відвозять їх прямо до ТЦК.

Адвокат Віталій Стамбула пояснив , що робити, якщо вас незаконно затримали та відвезли до ТЦК у рамках мобілізації.

Експерт розповів, що в рамках мобілізації працівники ТЦК іноді переходять рамки дозволеного та діють незаконно. Наприклад, затримують людину і силою відвозять її прямо до ТЦК. Якщо вас привезли до ТЦК, то насамперед адвокат радить – нічого не підписувати та не брати жодних документів-бланків.

При цьому навіть під час мобілізації не слід забувати про свої права. Ви можете зв'язатися з адвокатом, чекати на його приїзд і лише разом із ним вивчати документи, які вам намагаються підсунути в ТЦК.

Якщо адвоката до вас не пускають, чекайте три години з моменту затримання, а потім йдіть з ТЦК. Справа в тому, що навіть незважаючи на мобілізацію, вас не можуть тримати більше трьох годин. Якщо ж вас не випускають після пройденого часу, то залишається тільки дзвонити в поліцію.

До того ж, поки йде мобілізація, працівники ТЦК іноді роблять дії з протиправним характером і наносять чоловікові тілесні ушкодження. У цьому випадку необхідно звернутися до органів Національної поліції, які відкриють кримінальне провадження та визначать кваліфікацію цих подій.

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Нагадаємо, мобілізація в Україні триває, тому важливо знати, чи мають право працівники ТЦК перевіряти у Вас документи.

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