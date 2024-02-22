Колишній президент США Дональд Трамп вступив у 2024 рік виборів із кількістю донорів на 200 000 менше

Ця інформація, яку Financial Times, передбачає виклики машині Трампа зі збору коштів, оскільки юридичні рахунки з'їдають його військову скриню.

Аналіз останніх даних Financial Times показує, що передвиборний штаб Трампа та пов'язані з ним комітети політичних дій залучили приблизно 516 000 донорів у другій половині попереднього року порівняно з 740 000 на той же момент у останній гонці за Білий дім.

Навпаки, у президента США Джо Байдена у другій половині 2023 року було 473 тисячі донорів, що менше, ніж у його ймовірного суперника на майбутніх виборах, але майже вдвічі більше, ніж у другій половині 2019 року, коли він боровся за висування від Демократичної партії.

У 2023 році Трамп та пов'язані з ним групи залучили 189 мільйонів доларів від донорів, а Байден зібрав 202 мільйони доларів від меншої донорської бази.

Скорочення кількості донорів викликає занепокоєння, і існує визнання, що Трампу необхідно терміново заповнити ці втрати, щоб посилити свою кампанію.

Фінансування виборів у США включає приватні пожертвування приватних осіб, пожертвування комітетів політичних дій (PAC), включаючи Super PAC, державне фінансування кандидатів, які мають право на участь, а також кандидатів, які використовують власні кошти.

Закон про виборчу кампанію 1971 року та інші закони регулюють фінансування виборів, а контроль за дотриманням закону здійснює Федеральна виборча комісія (FEC).

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