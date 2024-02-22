Ця інформація, яку Financial Times, передбачає виклики машині Трампа зі збору коштів, оскільки юридичні рахунки з'їдають його військову скриню.
Аналіз останніх даних Financial Times показує, що передвиборний штаб Трампа та пов'язані з ним комітети політичних дій залучили приблизно 516 000 донорів у другій половині попереднього року порівняно з 740 000 на той же момент у останній гонці за Білий дім.
Навпаки, у президента США Джо Байдена у другій половині 2023 року було 473 тисячі донорів, що менше, ніж у його ймовірного суперника на майбутніх виборах, але майже вдвічі більше, ніж у другій половині 2019 року, коли він боровся за висування від Демократичної партії.
У 2023 році Трамп та пов'язані з ним групи залучили 189 мільйонів доларів від донорів, а Байден зібрав 202 мільйони доларів від меншої донорської бази.
Скорочення кількості донорів викликає занепокоєння, і існує визнання, що Трампу необхідно терміново заповнити ці втрати, щоб посилити свою кампанію.
Фінансування виборів у США включає приватні пожертвування приватних осіб, пожертвування комітетів політичних дій (PAC), включаючи Super PAC, державне фінансування кандидатів, які мають право на участь, а також кандидатів, які використовують власні кошти.
Закон про виборчу кампанію 1971 року та інші закони регулюють фінансування виборів, а контроль за дотриманням закону здійснює Федеральна виборча комісія (FEC).
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