Українцям було надано посібник з використання сили молитов для захисту своїх сімей від ворогів та проблем. Серед цих молитов слід виділити такі:

Найсильніша молитва від злих людей.

Шукаючи притулку, особистості звертаються до Владичиці Небесної, висловлюючи довіру і благаючи про звільнення від раптового наклепу та недоброзичливості з боку заздрісних сутностей. Молитва просить про мир, спокій та освячення життя світлом благодаті Божої.

"О, Владичице Небес, Тебе благаю, на Тебе надіюсь! Змилуйся над рабом Божим (ваше ім'я) і визволи мене від наклепів раптових і від всякого зла з боку заздрісників. Подаруй, Святіша, мир і спокій і освяти життя моє світлом Божим. Не відмов у милості своїй і в спасінні. Амінь".

Ранкова молитва від ворогів .

Вранішнє звернення до Господа Ісуса з проханням про збереження чистої душі та чесних помислів. Віруючі шукають допомоги у захисті себе від негативу, що виходить із злих джерел, приймаючи віру у божественну допомогу та благословення.

"Господи Ісусе! Почуй молитви мої щирі, збережи душу мою чистою, а думки добрими. Допоможи захиститися від поганої, злими людьми насланої. Істинно вірую в допомогу Твою і на благословення Твоє. Амінь".

Молитва від зла, заздрості та ненависті.

Шанувальники волають до святого святителя Кипріана, визнаючи його чуйність за часів розпачу. Молитва шукає втручання святого, просячи про зміцнення віри та втіху у скорботні хвилини.

Просячи захисту від нападів злих сил, святий Кіпріан розглядається як вірний союзник у боротьбі з ворогами.

"О, святий угодник Божий, мученик Кіпріан. Відомо мені, що до Тебе волають у хвилини похмурі і допомогу тут же від Тебе отримують. Прийми і від мене, недостойного раба Божого (ваше ім'я), прохання просте. Молись до Господа, попросивши для мене зміцнення віри та в смутку втіху. Так нехай захистить мене від нападу людей злих і всяких дій. Будь, святий Кіпріане, мені вірним помічником у боротьбі з ворогами. Яви мені заступництво своє. За допомогою. Твій шлях земний пройду і опинюся в Царстві Небесному у всіх святих. Амінь".

Молитва від людського зла.

Віруючі звертаються до покровителя Бога, просячи про виконання божественної волі та спасіння від таких випробувань, як негаразди, лайливі слова, образи, заздрість, лестощі, злість і недоброзичливість.

"О, покровитель Божий, виконай волю Господа і спаси грішного раба (ваше ім'я). Допоможи подолати всі випробування від негараздів, лайливих слів, образ, заздрості, лестощів, злості та від лукавого. Не залишай мене без підтримки. Амінь".

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