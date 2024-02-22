Серед багатьох молитов православ'я є особливі – ті, що допомагають закрити всі біди на сім замків.

Молитва для захисту від усіх бід по праву вважається однією з найсильніших і використовується як оберег для всієї родини.

Для того щоб активувати захист, потрібно запалити вдома будь-яку свічку. Також дуже важливим є настрій людини - необхідно відігнати всі погані думки, перестати когось звинувачувати, злитися, ображатися. І коли запалили свою свічку, дивлячись на неї, читати слова цієї молитви потрібно сім разів, перехрещуючи простір навколо тебе.

Свічка має догоріти до кінця. Ще після прочитання молитви можна перерахувати всі імена, на кого ви ставите цей захист. І своє, зокрема. Цю практику можна проводити раз на місяць.

"Сім хрестів захисту накладу на себе, свою сім'ю і дім - вогнище. Від Духа Святого; від Господа нашого; від сина його Ісуса; від Богородиці Великої, що життя беззастережно дало; від Ангела-Хранителя свого, невідступно наступного за мною; від заходу сонця до світанку накладаю хрест, від землі до небес.

Закрили хрести всі входи від нечистого, сховали нас від лукавого. Сім замків додому накладу, від біди його закрию, захисні сили дам для спокою і комфорту нашого.

Перший замок від біди; другий - від напасті бідності та бездол'я; третій - від сліз пролитих гірких; четвертий - від крадіжки чорного; п'ятий – від бідності; шостим замком закриюся від негараздів; сьомим весь простір замкну. Замки об'єдную, ключ єдиний Богові довіряю. Вищі сили нас охороняють, несправедливість виганяють. Вірую у справедливість, у добрі помисли, душу відкриваю. Амінь".

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