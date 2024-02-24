Ця дуже зворушлива історія нагадує всім людям, що справжнє кохання не має жодних перешкод.

Під час унікального та нетрадиційного свята кохання пара з Огайо, США, вирішила обмінятися присягами у несподіваному місці – туалеті на заправці до Кентуккі.

Логен Ебні та Тіана Ейлсток вибрали Hop Shops як фон для свого весілля, місце, де атмосфера задається великою червоною кнопкою, яка активує диско-кулю та танцювальну музику.

Інтимна церемонія розгорнулася в нетрадиційній обстановці, і Логен Ебні висловив свою відданість Тіані поетичною клятвою: «Тіано, від першого танцю на цій дискотеці і до цього моменту я присягаюся йти по життю з тобою. Через фанк-біти та м'які мелоді, кожен ритм життя».

Надавши своєму весіллі трохи химерності, пара скріпила свій союз, натиснувши культову червону кнопку, розпочавши свій перший танець як подружня пара серед унікальної атмосфери заправної станції.

Ця зворушлива і незвичайна історія кохання служить нагадуванням про те, що кохання не знає кордонів, і іноді найнесподіваніші місця можуть стати ідеальним тлом для святкування міцних зобов'язань.

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