Колишня губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі вкотре розкритикувала перспективи свого конкурента Дональда Трампа здобути номінацію від Республіканської партії на виборах президента США.

15 січня 2024 року в США розпочалися попередні президентські вибори. Так, на сьогоднішній день розгорнулася неабияка боротьба між екс-губернатором Південної Кароліни та екс-послом США в ООН Ніккі Хейлі та 45 президентом США Дональдом Трампом за право представляти Республіканську партію на президентських виборах. При цьому Ніккі Хейлі закликає всіх американців зупинити Трампа, адже її побоювання щодо нього дуже серйозні.

Днями колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі різко прокоментувала перспективи свого конкурента Дональда Трампа здобути президентську номінацію від Республіканської партії, назвавши такий сценарій "самогубством" для США.

Про це вона заявила в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Хейлі нагадала, що Трампу висунуто 91 кримінальне звинувачення у чотирьох окремих справах – як федеральних, так і на рівні штатів.

"Це (президентська кампанія. – ред.) може бути його (Трампа. – ред.) способом виживання, щоб сплатити судові витрати та вийти з якоїсь юридичної небезпеки, але це схоже на самогубство для нашої країни", – наголосила політик.

Хейлі зазначила, що Республіканській партії потрібний кандидат, "здатний перемогти (президента США Джо Байдена) на виборах" у листопаді.

"Ми повинні усвідомити, що якщо у нас немає когось, хто може перемогти на загальних виборах, все, що ми робимо, - це поступаємося лівим соціалістичним силам", - додала Хейлі.

Зазначимо, що Ніккі Хейлі останніми днями різко посилила критику Дональда Трампа на тлі все більшого відставання в рейтингах та поразок на внутрішньопартійних виборах у штатах – включаючи рідну Південну Кароліну.

Тим не менш, Хейлі пообіцяла залишатися в гонці на отримання номінації принаймні до праймеріз у "супервівторок" 5 березня.

Раніше Ніккі Хейлі називала Трамп катастрофою для Республіканської партії. Також вона заявила, що не зацікавлена ​​стати віце-президентом у команді Трампа, якщо виграє номінацію від Республіканської партії.

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Ніккі Хейлі – перша не біла жінка та п'ята за всю історію країни, яка претендує на пост президента США.

Їй 52 роки. Вона народилася 1972 року в штаті Південна Кароліна в сім'ї індійських іммігрантів-сікхів. Вважає себе християнкою, але з поваги релігії батьків відвідує сикхські церемонії.

У січні 2017-го Дональд Трамп, який щойно обійняв посаду президента США, призначив її постійним представником країни в ООН — незважаючи на те, що Хейлі багато критикувала його і не підтримувала його кандидатуру на виборах.

В ООН вона запам'яталася жорсткою риторикою на адресу Росії та Ірану та просуванням санкцій щодо цих двох країн.

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