Трамп заявив, що подібні побоювання можуть призвести до ситуацій вимагання та шантажу щодо президента, наголосивши на важливості збереження президентської недоторканності.

Верховний суд нещодавно прийняв рішення розглянути справу про те, чи може колишній президент США Дональд Трамп бути притягнутий до кримінальної відповідальності за свої спроби скасувати результати виборів 2020 року, що є серйозною юридичною проблемою, яка досліджує межі президентського імунітету.

За даними The Hill, судовий процес, якщо він буде продовжений, може тривати кілька тижнів, що потенційно дозволить Трампу відкласти судовий розгляд і потенційно повернутися до Білого дому до того, як присяжні зможуть розглянути справу.

Адвокат Трампа Джек Сміт запропонував Верховному суду якнайшвидше розглянути заяви Трампа про імунітет. Однак початкове прохання утриматися від розгляду справи та дозволити негайний початок судового розгляду було відхилено суддями.

У Вашингтоні, округ Колумбія, Трамп заявляє про свій імунітет проти чотирьох федеральних кримінальних звинувачень, пов'язаних із звинуваченнями у змові з метою скасування президентських виборів 2020 року. Аналогічні аргументи були представлені щодо участі Трампа у виборчих процесах у Грузії та звинувачень, пов'язаних із нерозкритими документами. Трамп не визнав себе винним за звинуваченнями.

Реагуючи на новину на Truth Social, Трамп висловив подяку, заявивши, що вчені-юристи високо оцінюють рішення Верховного суду про перегляд справи. Він стверджував, що без президентської недоторканності функціонування та ухвалення рішень президента можуть бути утруднені, оскільки він буде постійно стурбований можливістю несправедливого переслідування та відплати після звільнення з посади.

“Без президентського імунітету президент не зможе належним чином функціонувати чи приймати рішення у найкращих інтересах Сполучених Штатів Америки. Президенти завжди будуть стурбовані і навіть паралізовані перспективою неправомірного судового переслідування та відплати після того, як вони залишать свою посаду. Фактично це може призвести до здирництва та шантажу президента”, - написав Трамп.

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