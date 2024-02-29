Трамп заявил, что подобные опасения могут привести к ситуациям вымогательства и шантажа в отношении президента, подчеркнув важность сохранения президентской неприкосновенности.

Верховный суд недавно принял решение рассмотреть дело о том, может ли бывший президент США Дональд Трамп быть привлечен к уголовной ответственности за свои попытки отменить результаты выборов 2020 года, что представляет собой серьезную юридическую проблему, которая исследует границы президентского иммунитета.

По данным The Hill, судебный процесс, если он будет продолжен, может продлиться несколько недель, что потенциально позволит Трампу отложить судебное разбирательство и потенциально вернуться в Белый дом до того, как присяжные смогут рассмотреть дело.

Адвокат Трампа Джек Смит предложил Верховному суду как можно скорее рассмотреть заявления Трампа об иммунитете. Однако первоначальная просьба воздержаться от рассмотрения дела и разрешить немедленное начало судебного разбирательства была отклонена судьями.

В Вашингтоне, округ Колумбия, Трамп заявляет о своем иммунитете против четырех федеральных уголовных обвинений, связанных с обвинениями в заговоре с целью отмены президентских выборов 2020 года. Аналогичные аргументы были представлены в отношении участия Трампа в избирательных процессах в Грузии и обвинений, связанных с нераскрытыми документами. Трамп не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

Реагируя на новость на Truth Social, Трамп выразил благодарность, заявив, что ученые-юристы высоко оценивают решение Верховного суда о пересмотре дела. Он утверждал, что без президентской неприкосновенности функционирование и принятие решений президента могут быть затруднены, поскольку он будет постоянно обеспокоен возможностью несправедливого преследования и возмездия после ухода с поста.

“Без президентского иммунитета президент не сможет должным образом функционировать или принимать решения в наилучших интересах Соединенных Штатов Америки. Президенты всегда будут обеспокоены и даже парализованы перспективой неправомерного судебного преследования и возмездия после того, как они покинут свой пост. Фактически это может привести к вымогательству и шантажу президента”, - написал Трамп.

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