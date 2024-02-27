В інтерв'ю «Європейській правді» колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон поділився своїм поглядом на потенційне повернення Дональда Трампа до Білого дому та його наслідків для України.

Всупереч песимістичним поглядам, Джонсон висловив оптимістичнішу позицію, заявивши, що він не вірить, що будь-який президент США, включаючи Трампа, допустить перемогу Володимира Путіна в Україні.

"Щодо Трампа я не настільки песимістичний. Я не думаю, що будь-який президент США може дозволити Путіну перемогти в Україні. Я просто не бачу такої можливості", - сказав британський політик.

Джонсон наголосив на історичній підтримці Трампом України, пославшись на надання значної військової допомоги, зокрема, Javelin. Крім того, він наголосив, що за час президентства Трампа відбулося найбільше висилання російських дипломатів зі США: 60 чиновників попросили залишити країну.

Говорячи про складнощі американської внутрішньої політики, Джонсон, як і раніше, упевнений, що коли справа доходить до фундаментальних інтересів, Сполучені Штати віддають пріоритет підтримці України, демократії та запобіганню агресії.

Він підкреслив внутрішні причини такої підтримки, наголосивши, що інтереси США збігаються за допомогою України та запобіганням будь-яким потенційним наступам з боку Росії.

"Американська внутрішня політика є складною. Але коли дійде до справи, то важитимуть інтереси США. А їхній інтерес - у підтримці України, у підтримці демократії, у запобіганні агресії. Для цього є багато очевидних причин", - зазначив Борис Джонсон.

Більше того, Джонсон припустив, що Трамп як політична фігура зацікавлений у тому, щоб його не сприймали як людину, яка дозволила Путіну заявити про перемогу.

Вкрай важливо визнати, що політичні погляди з питань міжнародних відносин можуть дуже різнитися, і погляди Джонсона відображають його особисту точку зору. Геополітичний ландшафт, що особливо стосується України, залишається складним і схильний до змін залежно від безлічі факторів.

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