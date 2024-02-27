Несмотря на признание сложности американской политики, Джонсон считает, что основные интересы США в конечном итоге возобладают, обеспечивая постоянную поддержку Украины.

В интервью «Европейской правде» бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поделился своим взглядом на потенциальное возвращение Дональда Трампа в Белый дом и его последствия для Украины.

Вопреки пессимистическим взглядам, Джонсон выразил более оптимистичную позицию, заявив, что он не верит, что какой-либо президент США, включая Трампа, допустит победу Владимира Путина на Украине.

"Относительно Трампа я не настолько пессимистичен. Я не думаю, что любой президент США может позволить Путину победить в Украине. Я просто не вижу такой возможности", - сказал британский политик.

Джонсон подчеркнул историческую поддержку Трампом Украины, сославшись на предоставление значительной военной помощи, в частности, Javelin. Кроме того, он подчеркнул, что за время президентства Трампа произошла крупнейшая высылка российских дипломатов из США: 60 чиновников попросили покинуть страну.

Говоря о сложностях американской внутренней политики, Джонсон по-прежнему уверен, что, когда дело доходит до фундаментальных интересов, Соединенные Штаты отдают приоритет поддержке Украины, демократии и предотвращению агрессии.

Он подчеркнул внутренние причины такой поддержки, подчеркнув, что интересы США совпадают с помощью Украине и предотвращением любых потенциальных наступлений со стороны России.

"Американская внутренняя политика является сложной. Но когда дойдет до дела, то будут весить интересы США. А их интерес - в поддержке Украины, в поддержке демократии, в предотвращении агрессии. Для этого есть много очевидных причин", - отметил Борис Джонсон.

Более того, Джонсон предположил, что Трамп как политическая фигура заинтересован в том, чтобы его не воспринимали как человека, который позволил Путину заявить о победе.

Крайне важно признать, что политические взгляды по вопросам международных отношений могут сильно различаться, и взгляды Джонсона отражают его личную точку зрения. Геополитический ландшафт, особенно касающийся Украины, остается сложным и подвержен изменениям в зависимости от множества факторов.

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