За даними видання, інцидент стався в ніч проти 11 березня на Nomura Plating Fukuyama Factory. Пошуки кішки почалися після того, як співробітник сталеливарного заводу помітив жовто-коричневі сліди лап, що ведуть від чану із шестивалентним хромом.
Довідка:
- Шестивалентний хром - канцерогенна хімічна речовина.
- Він має високу кислотність, тому викликає висипання на шкірі, подразнення очей або сліпоту, а також рак легень при вдиханні, тому працівники заводу використовують гумові рукавички та маски для захисту.
Велика ймовірність, що тварина не вижила. Так, представники органів охорони здоров'я припустили, що тварина, швидше за все, загинула від хімічних опіків.
Проте, офіційні особи у Фукуямі (префектура Хіросіма, Японія) оголосили у місті режим підвищеної готовності. Влада посилила патрулювання та попередила жителів про небезпеку наближення до тварини, оскільки шестивалентний хром може стати причиною захворювань дихальних шляхів у людей — наприклад, астми, бронхіту та раку легень.
Однак користувачі соцмереж жартують, що тепер кішка має перетворитися на суперкота із хромного сплаву.
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