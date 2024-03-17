За даними видання, інцидент стався в ніч проти 11 березня на Nomura Plating Fukuyama Factory. Пошуки кішки почалися після того, як співробітник сталеливарного заводу помітив жовто-коричневі сліди лап, що ведуть від чану із шестивалентним хромом.

Як показали камери відеоспостереження, кішка залізла на тканину, що нависала над цистерною, і потрапила в ємність з токсичними хімікатами, температура яких близько 50 градусів Цельсія, а потім зуміла з нього вибратися і втекла на вулицю.

Велика ймовірність, що тварина не вижила. Так, представники органів охорони здоров'я припустили, що тварина, швидше за все, загинула від хімічних опіків.

Проте, офіційні особи у Фукуямі (префектура Хіросіма, Японія) оголосили у місті режим підвищеної готовності. Влада посилила патрулювання та попередила жителів про небезпеку наближення до тварини, оскільки шестивалентний хром може стати причиною захворювань дихальних шляхів у людей — наприклад, астми, бронхіту та раку легень.

Однак користувачі соцмереж жартують, що тепер кішка має перетворитися на суперкота із хромного сплаву.

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