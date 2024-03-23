У Китаї на світ з'явилося унікальне немовля - хлопчик з маленьким хвостиком.

Стало відомо, що мешканка китайського міста Чанша на південному сході країни зазнала шоку через те, що у віці 5 місяців у її сина Нуо Нуо виріс 10-сантиметровий хвіст.

Як виявилося, дитина народилася з рідкісною вродженою вадою spina bifida. Йдеться про тріщину у хребті, внаслідок чого утворюється брак невеликої ділянки кістки.

Коли мама дитини побачила цю аномалію, то відразу звернулася до хірургів міста Чанша в провінції Хунань з проханням видалити відросток. Ось тільки ті заявили, що хвіст хлопчика пов'язаний із його нервовою системою, тому його видалення може призвести до смерті дитини.

Так, за словами лікарів, це захворювання зустрічається в одного з тисяч новонароджених і воно не піддається лікуванню.

При цьому найчастіше хвости бувають у хлопчиків і кожна 17 дитина з хвостом страждає на порушення росту головного мозку або черепа.

Довідка:

Вчені пояснюють відростки безкісткових хвостів як прояв неповного зрощення хребетного стовпа чи спинального дизрафізму. Це свідчить про те, що формування цих відростків виникає на етапі розвитку ембріона і може бути наслідком поєднання генетичних та середовищних факторів.

До речі, маленький китаєць виявився далеко не першою хвостатою дитиною. На сьогоднішній день офіційні дані налічують десятки дітей, народжених із "справжніми хвостами".

Наприклад, в Індії подібною особливістю відрізняється мешканець села Ніжмапур Амар Сінгх. Щоправда, на відміну мами Нуо Нуо, батьки Амара сприймають його хвіст як божий дар.

А ще в Індії живе Чандра Ораон, який є володарем 37-сантиметрового хвоста. В індійському містечку Аліпурдуар Чандре вважають інкарнацією мавпоподібного бога Ханумана.

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