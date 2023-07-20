Мобилизация в Украине продолжатся, тем не менее некоторые военнообязанные мужчины имеют право на выезд за границу.

Мобилизация в Украине продлится, по меньшей мере, до 18 августа.

Адвокат Виталий Стамбула рассказал, какие документы нужны военнообязанным мужчинам для выезда за границу в разгар мобилизации в Украине.

"Первый способ выезда - когда человек является лицом с инвалидностью, 1, 2 или 3 группы. Главное иметь при себе при выезде удостоверение, подтверждающее статус инвалида - это либо пенсионное удостоверение, либо удостоверение инвалида, где должна удостоверяться группа инвалидности и срок действия такого удостоверение. С таким документом и загранпаспортом мужчина сможет спокойно выехать", - сообщил об одном из методов выезда за границу мужчины, во время мобилизации в Украине.

Мобилизация в Украине продолжается, но есть еще несколько распространенных способов выезда военнообязанного мужчины.

"Выезд с женой с инвалидностью. Здесь неважно какая инвалидность, главное иметь с собой свидетельство о браке и пенсионном удостоверении, или удостоверение инвалида жены и загранпаспорта. Третий способ - это выезд с родителями, или родителями жены, у которых инвалидность 1 или 2 группы и здесь есть нюанс в том, что вас вместе с родителями была совместная регистрация совместно с родителями или вы обращались в сельский или городской совет, чтобы они установили факт ухода за таким лицом", - информирует адвокат украинцев в период мобилизации в Украине.

Также Виталий Стамбула рассказал о четвертом способе выезда за границу разгаре мобилизации в Украине.

"Когда у мужчины есть трое несовершеннолетних детей и для этого нужно иметь при себе свидетельство о рождении всех троих детей, чтобы уехать за границу", - сообщил адвокат.

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