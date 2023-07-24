Мобилизация в Украине: сотрудники ТЦК продолжают раздавать повестки, но иногда, не учитывают важный факт.

Мобилизация в Украине продолжается, поэтому юристы решили подробнее рассказал о призыве мужчин с инвалидностью.

Юрист Николай Гольбин также ответил на вопрос, если у супруги или родителей есть группа инвалидности — могут ли забрать на фронт во время всеобщей мобилизации в Украине.

"В чем же обман, спросите вы, а обман заключается в том, что когда эти мужчины приходят в ТЦК, по непонятных для меня причинам, ТЦК делают все, чтобы не дать отсрочку данным мужчинам, хотя это предусмотрено законодательством. Мотивируют это тем, что отсрочка положена только тем, у кого есть 1 или 2 группа, 3 группа, каким-то чудным образом - уже призывная... и то же самое касается жен, "вот если бы у жены была 1 или 2 группа инвалидности - тогда конечно, мы бы предоставили вам отсрочку"... и вот это бла-бла-бла и чушь несусветная, которая несется постоянно. Я считаю, что это полное вранье", - заявил Николай Гольбин.

Мобилизация в Украине в разгаре, сотрудники ТЦК продолжают раздавать повестки, но иногда, не учитывают важный факт.

"В данном случае фактом будет являться законодательство, нормативно-правовой акт. Что регулирует отсрочку в период мобилизации? Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», в частности, 23 статья. В данном законе, в данной статье говорится о том, что "визнані в установлено порядку особами з інвалідністю".

Скажите мне, пожалуйста, есть ли здесь дифференциация на 1, 2 или 3 группу? Нет, законодатель сразу предусмотрел, что мужчины, которые в установленном порядке получили инвалидность, любую группу, они имеют право на отсрочку", - резюмировал Николай Гольбин, сообщая, как обманывают мужчин во время мобилизации в Украине.

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