Мобилизация в Украине продолжается, поэтому адвокат решил рассказать, кто может объявлять в розыск призывников.

Мобилизация в Украине будет длиться минимум до 18 августа и для того, чтобы проверить находитесь ли вы в розыске и проводятся ли от вас какие-либо действия - возможно даже на официальном сайте МВД Украины.

Как сообщил адвокат Денис Пузин, на сайте МВД есть вкладка: лица, скрывающиеся от органов власти. Во время мобилизации в Украине такие данные крайне важны.

Адвокат дал четкий ответ, имеет ли право объявлять ТЦК в розыск призывников во время действия мобилизации в Украине.

"ТЦК не имеет права самостоятельно объявлять вас в розыск, имеет право лишь инициировать вопрос о привлечении вас к установленной законом административной или уголовной ответственности. И только орган досудебного расследования - прокурор или суд - имеет действительно процессуальное право объявить лицо в розыск в случае, если его местонахождение неизвестно при условии, если оно причастно к совершению криминального правонарушения.

Других оснований для объявления лица в розыск уголовно-процессуальный Кодекс не содержит", - сообщил адвокат Денис Пузин о ситуации с объявлением в розыск призывников во время мобилизации в Украине.

Мобилизация в Украине продолжается и адвокат предупреждает, что не нужно слушать тех, кто вас пугает.

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