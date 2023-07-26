Мобилизация в Украине продолжается: недавно было принято решение начать массовую проверку ТЦК и СП.

Мобилизация в Украине продлена до 18 августа, поэтому было принято решение запустить комплексную проверку работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Мобилизация в Украине в разгаре – в ближайшие три месяца в Украине пройдет массовая проверка всех председателей территориальных центров комплектации на предмет коррупции и злоупотребления своим служебным положением. Об этом в субботу, 22 июля, сообщил глава НАПК.

Кроме того, известно, что результаты комплексной проверки работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки, ожидаются до конца июля.

Адвокат Виталий Стамбула прокомментировал решение проверок ТЦК и СП и рассказал о возможных последствиях для военнообязанных в период мобилизации в Украине.

"Надеюсь, все эти проверки станут для нас, потому что все мы оплачиваем жизнь работников ТЦК, мы платим налоги - они за этот счет живут. Поэтому для нас, следствием этих проверок станет то, что представители ТЦК не будут нарушать наши права, не будут бить наших людей на улице, не будут их похищать, что они поймут, что они поймут.

Следствием этих проверок будет нарушение уголовных производств, будет привлечение к уголовной ответственности... Потому что на сегодняшний день очень многие мобилизуются незаконно, а представители ТЦК не учитывают, что люди имеют документы для отсрочок...", - сообщил адвокат Виталий Стамбула, комментируя проверки в период мобилизации в Украине.

Последние новости Украины:

Мобилизация в Украине: люди с инвалидностью могут стать «здоровыми» для ТЦК, как этого избежать.

Мобилизация в Украине: как наживаются в военкоматах, масштабы ошеломляют.

Мобилизация в Украине: в каких случаях работники ТЦК имеют право проверять документы.